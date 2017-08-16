Железобетонная плита висит на стропах над улицей с транспортом в Омске

Опаснейшую систему разгрузки тяжелых железобетонных плит прямо над крышами проезжающего мимо транспорта на оживленной улице в Центральном округе Омска сняли на видео очевидцы.
Ролик под названием «Экстрим на Герцена» появился в социальной сети сегодня. На записи видно, что бетонная плита хаотично раскачивается над проходящими под ней линиями электропередач и мужчиной, который с помощью каната пытается направить ее в нужном направлении.
Кроме этого, в комментариях к публикации пользователи отмечают, что видео не отражает всего ужаса происходящего. Очевидцы сообщают, что бетонная плита не просто крутится, а «провисает над всей полосой движения», чем угрожает жизни и здоровью горожан, проезжающих под ней.
Явное нарушение техники безопасности со стороны человека, осуществлявшего погрузочно-разгрузочные работы, не единственное, что тревожит в данной ситуации. Сами водители, которые спокойно едут под тяжелой висящей махиной, также поступают странно. Лучше остановиться и переждать, или объехать по другой дороге. А еще лучше сразу позвонить в полицию или МЧС. Вопрос решился бы в разы быстрее.