Железобетонная плита висит на стропах над улицей с транспортом в Омске

Явное нарушение техники безопасности со стороны человека, осуществлявшего погрузочно-разгрузочные работы, не единственное, что тревожит в данной ситуации. Сами водители, которые спокойно едут под тяжелой висящей махиной, также поступают странно. Лучше остановиться и переждать, или объехать по другой дороге. А еще лучше сразу позвонить в полицию или МЧС. Вопрос решился бы в разы быстрее.