За потоп в квартире омичка взыскала 52 тысячи с УК

Судебным приставам пришлось арестовать расчетный счет организации, куда поступали денежные средства от жильцов многоквартирного дома по статье «Содержание и ремонт жилья», и в принудительном порядке списать с него сумму материального ущерба в размере 52 505 рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.