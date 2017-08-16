За потоп в квартире омичка взыскала 52 тысячи с УК

В пользу омички, пострадавшей от квартирного потопа, судебные приставы взыскали с управляющей компании 52 тысячи рублей.
Под напором скопившейся на крыше дождевой воды кровля не выдержала и дала течь, затопив недавно отремонтированную квартиру. Хозяйка жилого помещения обратилась за возмещением материального ущерба в ООО «Управляющая компания ЖКО № 5», но организация отказалась оплатить финансовые потери собственницы.
Тогда пострадавшая Юлия Д. обратилась в суд, который подтвердил законность требований хозяйки квартиры. Тем не менее, управляющая компания продолжала уклоняться от возмещения материального ущерба.
Судебным приставам пришлось арестовать расчетный счет организации, куда поступали денежные средства от жильцов многоквартирного дома по статье «Содержание и ремонт жилья», и в принудительном порядке списать с него сумму материального ущерба в размере 52 505 рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»