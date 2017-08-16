В Омске в кузове грузовика на ходу загорелись бревна





Как сообщил редакции ИА «Город55» инженер по эксплуатации техники омской сельскохозяйственной компании, которой принадлежит грузовик марки Howo, водитель не сразу заметил возгорание, которое произошло на трассе. Отмечается, что в городе, где скорость движения меньше, огонь начал быстро распространяться, скорее всего, бревна загорелись от трения. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. В результате данного инцидента никто не пострадал.