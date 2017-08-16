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В Омске в кузове грузовика на ходу загорелись бревна

16 августа 2017, 10:17
Видео с места инцидента.

В социальных сетях очевидцы сообщили о грузовом автомобиле, в кузове которого на ходу загорелись бревна, прикрепив сделанные на месте происшествия фото- и видеоматериалы.

На опубликованном в паблике vk.com/chp55 ролике видно, что автомобиль, груженный полыхающими бревнами, съехал на обочину. Водитель принял решение выгрузить горящий груз на землю.



Как сообщил редакции ИА «Город55» инженер по эксплуатации техники омской сельскохозяйственной компании, которой принадлежит грузовик марки Howo, водитель не сразу заметил возгорание, которое произошло на трассе. Отмечается, что в городе, где скорость движения меньше, огонь начал быстро распространяться, скорее всего, бревна загорелись от трения. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. В результате данного инцидента никто не пострадал.


Видео: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город#Авто
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