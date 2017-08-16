Родители не пускают детей на отдых в Турцию из-за вируса Коксаки

Основными мерами профилактики данного заболевания считается соблюдение правил и требований личной гигиены: более тщательно мыть руки с мылом перед едой, а также после посещения туалетной комнаты или после прогулок. Также необходимо использовать для питья только бутилированную или кипяченную воду, тщательно мыть перед употреблением фрукты и овощи. По возможности не пускать детей в бассейны и бэби-клубы, которые расположены в отелях или на их территориях. При первых симптомах заболевания срочно обратиться к медицинским работникам за помощью. В случае проявления симптомов уже по возвращению из отпуска, в медучреждении нужно сообщить о той стране, где проводили отпуск.