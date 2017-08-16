Родители не пускают детей на отдых в Турцию из-за вируса Коксаки

За последние дни вирус Коксаки стал, пожалуй, самым обсуждаемым в сети Интернет: разговоры о нем не утихают, а в некоторых случаях становятся предметом паники.
В редакцию ИА «Город55» обратилась омичка и рассказала, что ее дочь собирается купить туристическую путевку, чтобы провести отдых вместе с другом на турецком побережье.
«Как вы думаете, где именно дочь хочет отдохнуть? Конечно, в Турции. Но это уму непостижимо, как можно так безответственно относиться к своему здоровью – ведь все только и говорят, что об этом вирусе Коксаки, от которого, между прочим, нет вакцины. Я категорически против этой поездки, но она меня и слушать не желает. Что мне делать? Как отговорить ее?»
Да, действительно, что делать женщине? ИА «Город55» попытался разобраться в данной проблеме.
Во-первых, не стоит паниковать.
Официальный сайт Ростуризма сообщает, что «возникшая в Турецкой республике угроза безопасности здоровью туристов не требует срочной эвакуации граждан Российской Федерации. Данное заключение согласовано с МИД России».
Кроме этого, прежде чем отправиться за путевкой, необходимо самим определить возможные последствия, которые могут возникнуть во время путешествия. В этих целях, а также для других обращений российских граждан действуют «горячие линии» Ростуризма по вопросам оказания экстренной помощи туристам: +7 (985) 226-82-71, +7 (499) 678-12-03, также можно написать электронное письмо: [email protected] (в обращениях необходимо ставить пометку «Турция»).
Во-вторых, ознакомиться с любой информацией на эту тему.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека информирует, что вирус Коксаки имеет отношение к энтеровирусным инфекциям, возбудители которых хорошо переносят как низкие температуры, так и выживают в воде. Источником заражения может стать только человек. Особо эффективно вирус поражает маленьких детей, в большинстве случаях через воду, пищу, грязные руки или игрушки.
Основными мерами профилактики данного заболевания считается соблюдение правил и требований личной гигиены: более тщательно мыть руки с мылом перед едой, а также после посещения туалетной комнаты или после прогулок. Также необходимо использовать для питья только бутилированную или кипяченную воду, тщательно мыть перед употреблением фрукты и овощи. По возможности не пускать детей в бассейны и бэби-клубы, которые расположены в отелях или на их территориях. При первых симптомах заболевания срочно обратиться к медицинским работникам за помощью. В случае проявления симптомов уже по возвращению из отпуска, в медучреждении нужно сообщить о той стране, где проводили отпуск.
В-третьих, удостовериться, что среди омичей зараженных нет.
По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Омской области, по данным на 16 августа, не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного вирусом Коксаки. Между тем, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
В областном Управлении Роспотребнадзора действует телефон «горячей линии»: 8 (3812) 32-60-26.
В-четвертых, никогда не поздно передумать.
Российское законодательство не запрещает туристу (ст. 14 №132-ФЗ) изменить или расторгнуть договор в турфирме.
Как отмечают в пресс-службе Ассоциации туроператоров (
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"