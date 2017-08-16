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Родители не пускают детей на отдых в Турцию из-за вируса Коксаки

16 августа 2017, 12:59
Здоровье или турецкое побережье.

За последние дни вирус Коксаки стал, пожалуй, самым обсуждаемым в сети Интернет: разговоры о нем не утихают, а в некоторых случаях становятся предметом паники.

В редакцию ИА «Город55» обратилась омичка и рассказала, что ее дочь собирается купить туристическую путевку, чтобы провести отдых вместе с другом на турецком побережье.

«Как вы думаете, где именно дочь хочет отдохнуть? Конечно, в Турции. Но это уму непостижимо, как можно так безответственно относиться к своему здоровью – ведь все только и говорят, что об этом вирусе Коксаки, от которого, между прочим, нет вакцины. Я категорически против этой поездки, но она меня и слушать не желает. Что мне делать? Как отговорить ее?»

Да, действительно, что делать женщине? ИА «Город55» попытался разобраться в данной проблеме.

Во-первых, не стоит паниковать.

Официальный сайт Ростуризма сообщает, что «возникшая в Турецкой республике угроза безопасности здоровью туристов не требует срочной эвакуации граждан Российской Федерации. Данное заключение согласовано с МИД России».

Кроме этого, прежде чем отправиться за путевкой, необходимо самим определить возможные последствия, которые могут возникнуть во время путешествия. В этих целях, а также для других обращений российских граждан действуют «горячие линии» Ростуризма по вопросам оказания экстренной помощи туристам: +7 (985) 226-82-71, +7 (499) 678-12-03, также можно написать электронное письмо: [email protected] (в обращениях необходимо ставить пометку «Турция»).

Во-вторых, ознакомиться с любой информацией на эту тему.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека информирует, что вирус Коксаки имеет отношение к энтеровирусным инфекциям, возбудители которых хорошо переносят как низкие температуры, так и выживают в воде. Источником заражения может стать только человек. Особо эффективно вирус поражает маленьких детей, в большинстве случаях через воду, пищу, грязные руки или игрушки.

Основными мерами профилактики данного заболевания считается соблюдение правил и требований личной гигиены: более тщательно мыть руки с мылом перед едой, а также после посещения туалетной комнаты или после прогулок. Также необходимо использовать для питья только бутилированную или кипяченную воду, тщательно мыть перед употреблением фрукты и овощи. По возможности не пускать детей в бассейны и бэби-клубы, которые расположены в отелях или на их территориях. При первых симптомах заболевания срочно обратиться к медицинским работникам за помощью. В случае проявления симптомов уже по возвращению из отпуска, в медучреждении нужно сообщить о той стране, где проводили отпуск.

В-третьих, удостовериться, что среди омичей зараженных нет.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Омской области, по данным на 16 августа, не зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного вирусом Коксаки. Между тем, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

В областном Управлении Роспотребнадзора действует телефон «горячей линии»: 8 (3812) 32-60-26.

В-четвертых, никогда не поздно передумать.

Российское законодательство не запрещает туристу (ст. 14 №132-ФЗ) изменить или расторгнуть договор в турфирме.

Как отмечают в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР), российские туристические операторы фиксируют лишь единичные случаи отказа от поездок, при этом ситуация с вирусом Коксаки в некоторых из них не имела никакого отношения к принятию решения об отказе. Также сообщается, что при желании аннулировать туристическую поездку в Турцию, гражданину будет предоставлен альтернативный вариант тура по другому направлению. Решившим отказаться от путевки туристам можно только через суд вернуть стоимость продукта без каких-либо штрафных санкций.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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