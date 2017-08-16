Пенсионеры 9 лет живут в доме, который может рухнуть в любой момент

Указанный дом находится в микрорайоне Береговой Советского округа на улице Лесокомбинатская и более 9 лет назад признан непригодным для проживания. Техническое состояние многоквартирного дома обозначено, как аварийное, несущие конструкции не подлежали ремонту и восстановлению.