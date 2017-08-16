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Пенсионеры 9 лет живут в доме, который может рухнуть в любой момент

16 августа 2017, 16:04
Пенсионеры 9 лет живут в доме, который может рухнуть в любой момент

В настоящее время в суде рассматривается исковое заявление об обязании Администрации города предоставить семье, проживающей в аварийном доме, новое помещение по договору социального найма.

Указанный дом находится в микрорайоне Береговой Советского округа на улице Лесокомбинатская и более 9 лет назад признан непригодным для проживания. Техническое состояние многоквартирного дома обозначено, как аварийное, несущие конструкции не подлежали ремонту и восстановлению.

Несмотря на то, что все жильцы дома были расселены, а техническое состояние здания угрожает жизни и здоровью оставшейся чете пенсионеров, семье 58-летней женщины новое помещение не предоставили, обосновывая несвоевременной подачей полного пакета документов.

Теперь защищать свои права пенсионерка будет в Центральном районном суде Омска, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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