Омичка лишилась 350 тысяч рублей, доверившись незнакомцу на улице

В дежурную часть полиции в Кировском округе обратилась 79-летняя местная жительница, сообщившая о хищении 350 тысяч рублей.
Потерпевшая рассказала следователю, что на улице она встретилась с неизвестным мужчиной, который предложил положить свои накопления к ней на банковский счет. Злоумышленник убедил пенсионерку, что с этих денежных средств она получит больший процент, нежели со своих 350 тысяч рублей. Женщина сняла наличные и передала их мужчине, получив взамен полмиллиона, позже омичка разглядела на купюрах надпись «банк приколов».
В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). В настоящее время сотрудники полиции работают над раскрытием этого преступления.
Приметы злоумышленника: рост 160-165 см, на вид около 30 лет, среднего телосложения, светлые короткие волосы, был одет в черные брюки, черную кожаную куртку и черные туфли.
Полиция просит граждан, располагающих сведениями о данном происшествии, сообщить всю известную информацию по телефонам 02 или 71-03-04.
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Источник: ИА «Город55»