Омичка лишилась 350 тысяч рублей, доверившись незнакомцу на улице

Потерпевшая рассказала следователю, что на улице она встретилась с неизвестным мужчиной, который предложил положить свои накопления к ней на банковский счет. Злоумышленник убедил пенсионерку, что с этих денежных средств она получит больший процент, нежели со своих 350 тысяч рублей. Женщина сняла наличные и передала их мужчине, получив взамен полмиллиона, позже омичка разглядела на купюрах надпись «банк приколов».