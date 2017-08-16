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Омич жестоко избил жену топором, привязал сына к стулу и поджег дом

16 августа 2017, 12:28
Омич жестоко избил жену топором, привязал сына к стулу и поджег дом

В Азовском районе Омской области задержан ранее судимый за убийство сына 55-летний мужчина, подозреваемый в покушении на убийство и незаконное лишение свободы.

Злоумышленник неоднократно подвергал насилию свою супругу, которая под страхом еще более жестокого истязания не сообщала о домашнем избиении в полицию. Во время очередного бытового конфликта мужчина нанес женщине опасные для жизни травмы.

Подозреваемый обухом топора жестоко избивал супругу, когда за мать, находящуюся без сознания и с открытым переломом бедра, попытался вступиться 30-летний сын. Однако злоумышленник оказался сильнее и привязал защитника к стулу.

Когда подозреваемый скрылся, сын потерпевший стал звать на помощь. Крики молодого человека услышали соседи и вызвали скорую медицинскую помощь. Жизнь женщины удалось спасти, и сейчас она продолжает лечение в стационаре.

Злоумышленник несколько дней скрывался от полиции и даже попытался скрыть следы преступления, устроив поджег дома. Тем не менее, подозреваемый был задержан. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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