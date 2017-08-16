Омич жестоко избил жену топором, привязал сына к стулу и поджег дом

Злоумышленник несколько дней скрывался от полиции и даже попытался скрыть следы преступления, устроив поджег дома. Тем не менее, подозреваемый был задержан. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступлений, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.