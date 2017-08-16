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Мужчина с ломом и ножом напал на полицейского

16 августа 2017, 14:34
Мужчина с ломом и ножом напал на полицейского

В здании городского суда Исилькульского района Омской области судья зачитал приговор ранее неоднократно судимому 22-летнему мужчине, обвиняемому в краже и нападении на сотрудника полиции.

В январе 2017 года молодой человек снял с петель и вынес две межкомнатные двери, установленные в квартире, принадлежащей КУ ОО «Центр учета и содержания имущества Омской области». Общий ущерб оценен в 6 тысяч рублей.

Затем, в марте текущего года мужчина позвонил в дежурную часть и признался в избиении своей подруги, проживающей у него. На место происшествия прибыл участковый, в отношении которого злоумышленник питал весьма неприязненные чувства.

Ранее сотрудник полиции составил нелестную характеристику в адрес мужчины, за что, видимо, он и решил поквитаться с представителем закона и порядка.

Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского, нанеся ему телесные повреждения, а затем угрожал убить стража порядка, держа в руках лом, а потом и нож.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 1 году и 7 месяцам заключения в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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