Курящим водителям в Омске грозят штрафы от 500 до 1500 рублей

Напомним, что ранее в редакцию ИА «Город55» поступило обращение от пассажирки автобуса, которая сообщила, что водитель «остановив на железнодорожном переезде транспортное средство, достал сигарету и закурил », а всем, кому не нравится дышать табачным дымом он предложил выйти, открыв при этом дверь. Поведение водителя сильно возмутило женщин, которые находились в салоне автобуса, а покинуть салон они не смогли, потому что тогда пришлось бы опоздать на работу.