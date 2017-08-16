Курящим водителям в Омске грозят штрафы от 500 до 1500 рублей

Далеко не всем водителям автобусов и маршруток в Омске известно, что курение табака в салонах общественного транспорта запрещено. на самом деле данное правило закреплено законодательно - статья 12 федерального закона №15 и относится к транспорту как городского, так и пригородного сообщения.
Напомним, что ранее в редакцию ИА «Город55» поступило обращение от пассажирки автобуса, которая сообщила, что водитель «остановив на железнодорожном переезде транспортное средство,
ИА «Город55» обратился в департамент транспорта, чтобы прояснить данную ситуацию.
«В соответствии со статьей 23 №15-ФЗ за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма предусматривается дисциплинарная, гражданско-правовая или административная ответственность», — отметили в дептранспорта омской мэрии.
Кроме этого, на основании ст.6.24 КоАП РФ нарушение запрета курения табака влечет за собой наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей.
Составление протоколов и рассмотрение административных дел за данный вид правонарушения находится в ведении правоохранительных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в транспортной сфере, в данном случае МУГАДН.
Источник: ИА "Город55"