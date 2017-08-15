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Водителя омской школы уволили за подозрения в побоях и угрозе убийства

15 августа 2017, 11:22
Водителя омской школы уволили за подозрения в побоях и угрозе убийства

Водителя школьного автобуса МБОУ «Ярковская ООШ» Усть-Ишимского района Омской области уволили из-за уголовных преследований в прошлом.

Как выяснилось, водитель школьного автобуса ранее подозревался в умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях, угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Во всех перечисленных случаях уголовные дела прекращались по нереабилитирующим основаниям, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Для справки:

К нереабилитирующим основаниям относятся:
- истечение сроков давности уголовного преследования,
- смерть подозреваемого или обвиняемого,
- вследствие акта амнистии,
- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению.

Несмотря на то, что уголовное делопроизводство было прекращено, указанная категория причины отмены дает основание вести учет данного лица на ровне с гражданином, совершившим преступление. Кроме того, прекращение уголовного преследования по данным основаниям предполагает добровольное признание себя виновным в совершении преступлений.

Действующее законодательство запрещает принимать на работу в образовательные учреждения персон, подвергшихся в прошлом уголовному преследованию.

Фото: иллюстрация
Источник : ИА «Город55»

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