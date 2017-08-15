Водителя омской школы уволили за подозрения в побоях и угрозе убийства

К нереабилитирующим основаниям относятся:

- истечение сроков давности уголовного преследования,

- смерть подозреваемого или обвиняемого,

- вследствие акта амнистии,

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению.