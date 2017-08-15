В омском музее разрешат пощупать руками

В Омском музее имени М.А. Врубеля 19 августа откроется выставка тактильных картин «Видеть невидимое».
На экспозиции будут представлены рельефные копии произведений знаменитых авторов. Благодаря объемной поверхности посетители смогут «считать» изображения полотен руками.
Открыть новые грани восприятия прекрасного сможет любой желающий. Посетителям предлагают воспользоваться темными очками и под сопровождение аудиогида изучить руками мировые шедевры. На какой-то момент гости выставки почувствуют себя на месте тех, кто живет в этом мире без помощи зрения.
На экспозиции можно будет прикоснуться к объемным копиям полотен «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо и И.С. Галкина «За чтением».
Выставка продлится до 15 сентября, вход на экспозицию свободный.
Организаторами необычной выставки выступили Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Сбербанк России, сообщается на официальной страничке Омского музея имени М.А. Врубеля в Facebook.
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Источник: ИА «Город55»