В омском музее разрешат пощупать руками

Открыть новые грани восприятия прекрасного сможет любой желающий. Посетителям предлагают воспользоваться темными очками и под сопровождение аудиогида изучить руками мировые шедевры. На какой-то момент гости выставки почувствуют себя на месте тех, кто живет в этом мире без помощи зрения.