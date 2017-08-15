Пожар в жилом доме в Омске, на месте десятки пожарных

Накануне серьезный пожар произошел в частном доме, расположенном в Ленинском округе Омска.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 16:37. На момент прибытия спасателей пламенем были охвачены сарай, кровля частного дома и дровник, присутствовала угроза перехода огня на стоящий рядом дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.
Огнеборцам удалось спасти расположенный рядом дом на сумму 700 тысяч рублей. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, в настоящее время устанавливается виновное лицо, а также оценивается причиненный пламенем материальный ущерб.
Пожар был ликвидирован у 17:57 часам. В тушении принимали участие 20 спасателей и 5 единиц техники.
Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»