Пожар в жилом доме в Омске, на месте десятки пожарных

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 16:37. На момент прибытия спасателей пламенем были охвачены сарай, кровля частного дома и дровник, присутствовала угроза перехода огня на стоящий рядом дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.