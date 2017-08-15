Омский актер и режиссер умер в Нижнем Новгороде

В минувшее воскресенье, 13 августа, в Нижнем Новгороде скончался 41-летний Кирилл Витько, который с 2008 года являлся режиссером и актером в Омском драматическом театре «Галерка».
В Нижнем Новгороде режиссер работал над постановкой спектакля «Гамлет». В воскресенье у Кирилла Витько остановилось сердце, сообщается
Кирилл Витько является сыном Владимира Витько, основавшего театр «Галерка» в 1990 году. Будущий режиссер и актер учился в Алтайском государственном институте искусств и культуры, а затем он окончил режиссерское отделение ГИТИСа.
С 2008 года Кирилл Витько играл в «Галерке» в «Братьях Карамазовых» Ивана Карамазова, в «Днях Турбиных» Алексея Турбина и других постановках. Кроме того, в качестве режиссера Кирилл поставил 14 спектаклей, в частности, «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Щелкунчик», «Беспечный влюбленный» и другие.