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Омский актер и режиссер умер в Нижнем Новгороде

15 августа 2017, 17:52
На 41-м году жизни.

В минувшее воскресенье, 13 августа, в Нижнем Новгороде скончался 41-летний Кирилл Витько, который с 2008 года являлся режиссером и актером в Омском драматическом театре «Галерка».

В Нижнем Новгороде режиссер работал над постановкой спектакля «Гамлет». В воскресенье у Кирилла Витько остановилось сердце, сообщается на странице Омского отделения СТД РФ в социальной сети Facebook.

Кирилл Витько является сыном Владимира Витько, основавшего театр «Галерка» в 1990 году. Будущий режиссер и актер учился в Алтайском государственном институте искусств и культуры, а затем он окончил режиссерское отделение ГИТИСа.

С 2008 года Кирилл Витько играл в «Галерке» в «Братьях Карамазовых» Ивана Карамазова, в «Днях Турбиных» Алексея Турбина и других постановках. Кроме того, в качестве режиссера Кирилл поставил 14 спектаклей, в частности, «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Щелкунчик», «Беспечный влюбленный» и другие.


Фото: Омское отделение СТД РФ
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Театр#Город
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