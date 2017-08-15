Омский актер и режиссер умер в Нижнем Новгороде

С 2008 года Кирилл Витько играл в «Галерке» в «Братьях Карамазовых» Ивана Карамазова, в «Днях Турбиных» Алексея Турбина и других постановках. Кроме того, в качестве режиссера Кирилл поставил 14 спектаклей, в частности, «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Щелкунчик», «Беспечный влюбленный» и другие.