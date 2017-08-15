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Омичке, избивавшей и морившей ребенка голодом, дали условный срок

15 августа 2017, 12:04
Омичке, избивавшей и морившей ребенка голодом, дали условный срок

В зале Калачинского городского суда вынесен приговор 28-летней местной жительнице, признанной виновной в истязании несовершеннолетнего ребенка.

Приговором суда назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком на два года и штраф в размере 15 тысяч рублей.

Татьяна Лыжина, сама в прошлом воспитанница детского дома, в 2010 году взяла под опеку новорожденного сына своей сестры, от которого та отказалась. Однако, когда мальчику исполнилось 5 лет, а у женщины появились собственные дети, мачеха стала регулярно избивать и истязать опекаемого ребенка.

Лыжина не только оскорбляла, унижала и не занималась воспитанием мальчика, но и зачастую даже не кормила ребенка. При этом женщина, должная заниматься заботой и воспитанием троих несовершеннолетних, сама вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

Когда в апреле 2017 года в СМИ появилась информация о том, что местная жительница истязает опекаемого мальчика, следственные органы СК РФ по Омской области начали проверку с последующим возбуждением уголовного дела.

Пострадавшего ребенка изъяли из семьи и отдали на воспитание новым родителям, где он сейчас и проживает. Специалиста по делам несовершеннолетних за недостаточный контроль условий жизни опекаемого привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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