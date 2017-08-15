Омичке, избивавшей и морившей ребенка голодом, дали условный срок

Татьяна Лыжина, сама в прошлом воспитанница детского дома, в 2010 году взяла под опеку новорожденного сына своей сестры, от которого та отказалась. Однако, когда мальчику исполнилось 5 лет, а у женщины появились собственные дети, мачеха стала регулярно избивать и истязать опекаемого ребенка.