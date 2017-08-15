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Нетрезвого омича, перевозившего детей, поймали сотрудники ГИБДД

15 августа 2017, 10:17
Нетрезвого омича, перевозившего детей, поймали сотрудники ГИБДД

Накануне, 14 августа на автодороге Омск-Красноярка сотрудники ГИБДД остановили водителя, находившегося за рулем автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 65-летний мужчина производил перевозку детей младше 12 лет без соблюдения правил безопасности – не были использованы детские удерживающие устройства.

В отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.23 части 3 КоАП РФ и статьи 12.8 части 1 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Также в ходе рейда «Трезвость», проводимого на дорогах сотрудниками ДПС, на той же дороге в районе 22 километра был остановлен автомобиль ВАЗ-21099. За рулем транспортного средства находился 55-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Помимо этого, полицейские заметили на предъявленном водительском удостоверении признаки подделки. Действительно, в ходе проверки стало известно, что в апреле прошлого года мужчину лишили права управления транспортным средством за пребывание за рулем в нетрезвом виде на срок в 18 месяцев, который до сих пор не истек.

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет согласно статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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