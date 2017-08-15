Нетрезвого омича, перевозившего детей, поймали сотрудники ГИБДД

Помимо этого, полицейские заметили на предъявленном водительском удостоверении признаки подделки. Действительно, в ходе проверки стало известно, что в апреле прошлого года мужчину лишили права управления транспортным средством за пребывание за рулем в нетрезвом виде на срок в 18 месяцев, который до сих пор не истек.