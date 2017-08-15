Ипотека в Омске становится доступнее, ставки снижены

Жители Омского региона продолжают активно пользоваться ипотечными кредитами – за 6 месяцев текущего года ипотечный портфель населения увеличился на 3,2% и составил 51,6 миллиардов рублей.
По данным пресс-службы Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, стоимость ипотеки в Омском регионе снизилась с 11,9% до 11,2% (январь-июнь). В целом же средняя стоимость ипотеки в первом полугодии составила 11,5 процентов.
Как отмечает Анастасия Костромина, управляющий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России, именно снижение ключевой ставки Банком России посодействовало закономерному снижению стоимости ипотеки. В связи с этим люди получили дополнительную возможность использовать средства кредитов на приобретение жилья.
На уровне прошлого года остался средний размер кредита на жилье, который составляет 1,4 миллиона рублей. При этом задолженность омичей перед банками по ипотечным кредитам остается на среднероссийском уровне - 1,5%.
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Источник: ИА "Город55"