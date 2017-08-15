Ипотека в Омске становится доступнее, ставки снижены



По данным пресс-службы Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, стоимость ипотеки в Омском регионе снизилась с 11,9% до 11,2% (январь-июнь). В целом же средняя стоимость ипотеки в первом полугодии составила 11,5 процентов.