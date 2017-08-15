Город55
ГлавноеВсе новости

Ипотека в Омске становится доступнее, ставки снижены

15 августа 2017, 09:46
Жилье в кредит.

Жители Омского региона продолжают активно пользоваться ипотечными кредитами – за 6 месяцев текущего года ипотечный портфель населения увеличился на 3,2% и составил 51,6 миллиардов рублей.


По данным пресс-службы Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, стоимость ипотеки в Омском регионе снизилась с 11,9% до 11,2% (январь-июнь). В целом же средняя стоимость ипотеки в первом полугодии составила 11,5 процентов.


Как отмечает Анастасия Костромина, управляющий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России, именно снижение ключевой ставки Банком России посодействовало закономерному снижению стоимости ипотеки. В связи с этим люди получили дополнительную возможность использовать средства кредитов на приобретение жилья.


На уровне прошлого года остался средний размер кредита на жилье, который составляет 1,4 миллиона рублей. При этом задолженность омичей перед банками по ипотечным кредитам остается на среднероссийском уровне - 1,5%.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Недвижимость#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20