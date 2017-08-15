Двоих 7-летних девочек, пропавших со своего двора, нашли в Омске

Они рассказали, что дети играли во дворе многоквартирного дома, а мамы периодически поглядывали на них из окон. В один момент обе девочки исчезли из поля зрения. Обеспокоенные родительницы пол часа бегали по соседним дворам в поисках дочерей, но так и не нашли детей.