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Двоих 7-летних девочек, пропавших со своего двора, нашли в Омске

15 августа 2017, 18:24
Двоих 7-летних девочек, пропавших со своего двора, нашли в Омске

Накануне, 14 августа сотрудники Росгвардии нашли двух пропавших семилетних девочек.

За помощью к патрулирующим территорию полицейским обратились две встревоженные женщины, которые сообщили об исчезновении дочерей.

Они рассказали, что дети играли во дворе многоквартирного дома, а мамы периодически поглядывали на них из окон. В один момент обе девочки исчезли из поля зрения. Обеспокоенные родительницы пол часа бегали по соседним дворам в поисках дочерей, но так и не нашли детей.

Тогда женщины обратились к сотрудникам Росгвардии, которые с участием неравнодушных местных жителей, развернули поиски по округе. После часового поиска девочек обнаружили у подъезда одного из домов. Оказалось, что подружки, не предупредив взрослых, отправились в гости к сверстнице, живущей неподалеку.

Несовершеннолетних передали родителям, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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