48 омских сайтов заблокировали за наличие запрещенной информации

По решению Куйбышевского районного суда города Омска 48 сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию, заблокировали в сети Интернет.
Посредством данных сайтов производилась продажа алкогольной продукции, угрожающей здоровью и жизни граждан, в том числе и несовершеннолетних.
Розничная дистанционная продажа спиртных напитков запрещена в сети Интернет, данное правило регламентируется постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»