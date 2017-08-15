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48 омских сайтов заблокировали за наличие запрещенной информации

15 августа 2017, 15:47
48 омских сайтов заблокировали за наличие запрещенной информации

По решению Куйбышевского районного суда города Омска 48 сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию, заблокировали в сети Интернет.

Посредством данных сайтов производилась продажа алкогольной продукции, угрожающей здоровью и жизни граждан, в том числе и несовершеннолетних.

Розничная дистанционная продажа спиртных напитков запрещена в сети Интернет, данное правило регламентируется постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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