В мэрии Омска готовятся к зиме: 335 тыс на «оленей» и 14 млн на соль

На официальном сайте госзакупок появилась информация об объявленном департаментом контрактной системы омской мэрии аукционе, стоимость которого составляет 335 тысяч рублей.
Победитель данного аукциона за указанную в муниципальном контракте сумму должен будет организовать и провести новогодний корпоратив-2018 для «руководителей и представителей общественных организация города Омска».
Основные требования, выдвигаемые при формировании аукциона: подготовка и проведение самого праздничного мероприятия в зале, вмещающем от 700 до 1000 зрителей; праздничное оформление фойе и самого зала воздушными шарами зеленого, белого и золотого цветов, с использованием световых спецэффектов; обеспечение выступления творческих коллективов – не менее 5 коллективов должны исполнить не менее 15 номеров, но прежде разработать на заданную тему сценарий и хотя бы один раз «прогнать» его перед Заказчиком в виде генеральной репетиции. Кроме этого, планируется установить две светодиодные фигуры оленей на металлическом каркасе высотой около 1,5 метров.
Подведение итогов аукциона и определение победителя состоится 28 августа.
О проведении еще одного муниципального контракта на сумму 14 миллионов рублей сообщает пресс-служба городской администрации.
На этот раз речь идет о закупке противогололедных материалов. Как отмечают в департаменте горхозяйства, запланирована закупка 4 тонн минерального концентрата Галит для БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Данный концентрат, состоящий на 95 процентов из хлористого натрия (натриевой соли) позволит приготовить песко-соляную смесь, а она, в свою очередь, является основным противогололедным материалом в зимнее время, который используется в Омске.
Победитель данного аукциона будет определен на конкурсной основе, стоимость контракта не должна превысить 14,4 миллионов рублей. Всего же, чтобы обеспечить безопасность на омских дорогах зимой, необходимо заготовить 60 тонн такой смеси.
Источник: ИА "Город55"