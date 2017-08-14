В мэрии Омска готовятся к зиме: 335 тыс на «оленей» и 14 млн на соль



Основные требования, выдвигаемые при формировании аукциона: подготовка и проведение самого праздничного мероприятия в зале, вмещающем от 700 до 1000 зрителей; праздничное оформление фойе и самого зала воздушными шарами зеленого, белого и золотого цветов, с использованием световых спецэффектов; обеспечение выступления творческих коллективов – не менее 5 коллективов должны исполнить не менее 15 номеров, но прежде разработать на заданную тему сценарий и хотя бы один раз «прогнать» его перед Заказчиком в виде генеральной репетиции. Кроме этого, планируется установить две светодиодные фигуры оленей на металлическом каркасе высотой около 1,5 метров.