Центробанк РФ уронил курс доллара ниже 60 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 15 августа. Курс доллара опустился ниже 60 рублей.
Так, курс американской валюты, потеряв 38,8 копеек, опустился до 59,8 рублей, а евро опустился до 70,6 рублей. Российская валюта поддерживается стоимостью нефти, которая находится около отметки в $52 за баррель.
Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара), которая рассчитывается по официальным курсам, снизилась на 25,21 копейку до 64,6885 рубля.
К 17:00 по омскому времени стоимость «черного золота» марки Brent составляет $51,66 за баррель, а нефть сорта WTI – $48,48.
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Фото в тексте: investing.com
Источник: ИА «Город55»