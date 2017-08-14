Город55
ГлавноеВсе новости

Центробанк РФ уронил курс доллара ниже 60 рублей

14 августа 2017, 17:36
Укрепление российской валюты.

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник, 15 августа. Курс доллара опустился ниже 60 рублей.

Так, курс американской валюты, потеряв 38,8 копеек, опустился до 59,8 рублей, а евро опустился до 70,6 рублей. Российская валюта поддерживается стоимостью нефти, которая находится около отметки в $52 за баррель.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара), которая рассчитывается по официальным курсам, снизилась на 25,21 копейку до 64,6885 рубля.

К 17:00 по омскому времени стоимость «черного золота» марки Brent составляет $51,66 за баррель, а нефть сорта WTI – $48,48.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: investing.com
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20