С падением опоры электропередач в Омске разбирается прокуратура

По предварительным данным, троллейбус, двигающийся по маршруту №16, при подъеме в направлении левого берега повредил опору контактной сети, в результате чего конструкция накренилась над дорогой.
Ранее ИА «Город55» сообщал, что в итоге
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время на месте проводятся работы по восстановлению целостности линии электропередач. Ведется проверка соблюдения законодательства уполномоченными органами при эксплуатации поврежденных сетей, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.