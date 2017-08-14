С падением опоры электропередач в Омске разбирается прокуратура

Ранее ИА «Город55» сообщал, что в итоге опора рухнула на проезжающий мимо пассажирский автобус, следовавшего по маршруту №14. Водитель троллейбуса успел до падения конструкции сообщить диспетчеру предприятия «Электрический транспорт» о повреждении столба, и сеть своевременно была обесточена.