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С падением опоры электропередач в Омске разбирается прокуратура

14 августа 2017, 17:08
С падением опоры электропередач в Омске разбирается прокуратура

По предварительным данным, троллейбус, двигающийся по маршруту №16, при подъеме в направлении левого берега повредил опору контактной сети, в результате чего конструкция накренилась над дорогой.

Ранее ИА «Город55» сообщал, что в итоге опора рухнула на проезжающий мимо пассажирский автобус, следовавшего по маршруту №14. Водитель троллейбуса успел до падения конструкции сообщить диспетчеру предприятия «Электрический транспорт» о повреждении столба, и сеть своевременно была обесточена.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте проводятся работы по восстановлению целостности линии электропередач. Ведется проверка соблюдения законодательства уполномоченными органами при эксплуатации поврежденных сетей, сообщает пресс-служба Прокуратуры по Омской области.

Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»

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