Рыбак поймал пиранью в омском водоеме



В комментариях омичи с недоверием отнеслись к такой новости: «больше на леща похоже», «скоро и крокодилов начнем вылавливать», «в Иртыше уже ловили такую же». Но нашлись среди обсуждаемых и настоящие знатоки рыбных дел, так называемые аквариумисты, которые подсказали, что рыбак, возможно, действительно, поймал пиранью, но только аквариумную. «Их нередко выпускают в открытые водоемы ради экспериментов», - пишут одни. «Но выжить тропической рыбке достаточно трудно в наших суровых условиях», - добавляют другие.