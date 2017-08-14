Рыбак поймал пиранью в омском водоеме

Вряд ли назовешь улов рыбака из поселка Омский удачным – одна из пойманных рыб внешне очень напоминает хищницу-пиранью. В соцсети появились фото «пираньи», которую поймал рыбак в котловане под Омском и, судя по предоставленным фотографиям, в настоящее время улов помещен в аквариум.
В комментариях омичи с недоверием отнеслись к такой новости: «больше на леща похоже», «скоро и крокодилов начнем вылавливать», «в Иртыше уже ловили такую же». Но нашлись среди обсуждаемых и настоящие знатоки рыбных дел, так называемые аквариумисты, которые подсказали, что рыбак, возможно, действительно, поймал пиранью, но только аквариумную. «Их нередко выпускают в открытые водоемы ради экспериментов», - пишут одни. «Но выжить тропической рыбке достаточно трудно в наших суровых условиях», - добавляют другие.
В целом, улов омского рыбака внешне смахивает на аквариумного жителя Черного Паку – представителя травоядных пираний. Судя по данным из открытых Интернет-источников, рыба Паку может достичь в размерах до 108 сантиметров и 27 килограммов – так что нашей омской рыбешке еще предстоит расти и расти!
Источник: ИА "Город55"