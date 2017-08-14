Пьяный омич избил санитара и помял машину скорой помощи

В воскресенье, 13 августа произошло нападение на бригаду скорой помощи, оказывающей медицинские услуги женщине, которая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, почувствовала себя плохо.
Сообщение о нападении поступило в дежурную часть ОМВД по Кормиловскому району около половины четвертого дня, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии увидели защищающегося от нападения санитара медицинской бригады, на лице и халате которого была кровь. Как выяснилось, пострадал не только санитар, но и водитель машины скорой помощи, из рук которого нетрезвый нападавший выбил сотовый телефон и нанес удары по служебному автомобилю.
Несмотря на труднообъяснимое и непредсказуемое поведение мужчины, мешавшего оказывать медицинскую помощь его подруге, злоумышленник был задержан и изолирован.
Задержанным оказался ранее судимый 42-летний местный житель. В настоящее время, по данному происшествию проводится проверка, санитар бригады проходит медицинское освидетельствование.
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Источник: ИА «Город55»