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Пьяный омич избил санитара и помял машину скорой помощи

14 августа 2017, 15:37
Злоумышленник задержан.

В воскресенье, 13 августа произошло нападение на бригаду скорой помощи, оказывающей медицинские услуги женщине, которая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, почувствовала себя плохо.

Сообщение о нападении поступило в дежурную часть ОМВД по Кормиловскому району около половины четвертого дня, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии увидели защищающегося от нападения санитара медицинской бригады, на лице и халате которого была кровь. Как выяснилось, пострадал не только санитар, но и водитель машины скорой помощи, из рук которого нетрезвый нападавший выбил сотовый телефон и нанес удары по служебному автомобилю.

Несмотря на труднообъяснимое и непредсказуемое поведение мужчины, мешавшего оказывать медицинскую помощь его подруге, злоумышленник был задержан и изолирован.

Задержанным оказался ранее судимый 42-летний местный житель. В настоящее время, по данному происшествию проводится проверка, санитар бригады проходит медицинское освидетельствование.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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