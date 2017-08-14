Пьяный омич избил санитара и помял машину скорой помощи

Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии увидели защищающегося от нападения санитара медицинской бригады, на лице и халате которого была кровь. Как выяснилось, пострадал не только санитар, но и водитель машины скорой помощи, из рук которого нетрезвый нападавший выбил сотовый телефон и нанес удары по служебному автомобилю.