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Прокуратура защитит водителя маршрутки, который возит омичей бесплатно

14 августа 2017, 20:01
Нарушений не выявлено.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», в Омске произошла странная история – водителю микроавтобуса, который бесплатно возит односельчан, угрожают и требуют прекратить его деятельность. Стало известно, что 47-летнего мужчину защитит прокуратура. Так, сегодня, 14 августа, с ним встретился прокурор Азовского немецкого национального района.

Установлено: 47-летний мужчина с 1 июля 2017 года на арендованном автомобиле бесплатно довозил жителей деревень района до областного центра. При этом собственник транспортного средства, арендуемого водителем, заключил с соглашение с администрацией сельского поселения о предоставлении в пассажирской «ГАЗели» мест гражданам, которые нуждаются в медицинской помощи или являются малоимущими, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Все виды пассажирских перевозок в соответствии с законом разделяются на регулярные, требующие получения лицензии, перевозки легковым такси, для которого необходимо получить разрешение, а также на перевозку по заказам, осуществляемым на основании соответствующих соглашений. Отмечается, что в рассматриваемом случае перевозки выполнялись по договорам, соответственно нарушений законодательства о лицензировании не допущено.

Мужчина в ходе встречи с прокурором сообщил о совершении противоправных действий в отношении него со стороны неизвестных лиц в районе ж/д вокзала в Омске. Прокуратура по полученному от мужчины заявлению проведет проверку с привлечением органов полиции.


Видео: Омский Мимино
Источник: ИА «Город55»

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