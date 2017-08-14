Прокуратура защитит водителя маршрутки, который возит омичей бесплатно

Все виды пассажирских перевозок в соответствии с законом разделяются на регулярные, требующие получения лицензии, перевозки легковым такси, для которого необходимо получить разрешение, а также на перевозку по заказам, осуществляемым на основании соответствующих соглашений. Отмечается, что в рассматриваемом случае перевозки выполнялись по договорам, соответственно нарушений законодательства о лицензировании не допущено.