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Омского туриста с отказавшими ногами спасли в горах Иркутской области

14 августа 2017, 10:17
Мужчина в одиночестве дожидался помощи, лежа в палатке.

Омского 50-летнего туриста нашли в горах Иркутской области с отказавшими ногами.

Мужчина в одиночку вышел на маршрут, предварительно зарегистрировав его в подразделении спасателей. По неизвестной причине у туриста на высоте отказали ноги.

До обездвиживания омичу удалось установить палатку в ущелье «Чёртовы ворота», где он и решил дожидаться помощи. Там-то его и обнаружила группа путников, следующая по горной тропе хребта «Хамар-Дабана».

На протяжении пяти километров по горному склону бездвижного туриста спускали на руках и на носилках девять спасателей Байкальского поискового отряда МЧС России и Пожарно-спасательной службы Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧИ России по Иркутской области.

Справка: Перевал «Чёртовы ворота» образуют горы Западный и Восточный Ачешбок высотой 2486 и 2440 метров над уровнем моря соответственно.

Фото: 38.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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