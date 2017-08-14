Омского туриста с отказавшими ногами спасли в горах Иркутской области

Омского 50-летнего туриста нашли в горах Иркутской области с отказавшими ногами.
Мужчина в одиночку вышел на маршрут, предварительно зарегистрировав его в подразделении спасателей. По неизвестной причине у туриста на высоте отказали ноги.
До обездвиживания омичу удалось установить палатку в ущелье «Чёртовы ворота», где он и решил дожидаться помощи. Там-то его и обнаружила группа путников, следующая по горной тропе хребта «Хамар-Дабана».
На протяжении пяти километров по горному склону бездвижного туриста спускали на руках и на носилках девять спасателей Байкальского поискового отряда МЧС России и Пожарно-спасательной службы Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧИ России по Иркутской области.
Справка: Перевал «Чёртовы ворота» образуют горы Западный и Восточный Ачешбок высотой 2486 и 2440 метров над уровнем моря соответственно.
Фото: 38.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»