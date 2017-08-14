Омского туриста с отказавшими ногами спасли в горах Иркутской области

На протяжении пяти километров по горному склону бездвижного туриста спускали на руках и на носилках девять спасателей Байкальского поискового отряда МЧС России и Пожарно-спасательной службы Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧИ России по Иркутской области.



Справка: Перевал «Чёртовы ворота» образуют горы Западный и Восточный Ачешбок высотой 2486 и 2440 метров над уровнем моря соответственно.