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Мерседес, выехав на встречку, разбил 4 автомобиля в Омске

14 августа 2017, 09:46
ДТП на Октябрьском мосту.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55» на Октябрьском мосту в Омске накануне вечером произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Появились подробности случившегося происшествия.

Согласно предварительным данным, около 23:30 часов неустановленный водитель автомобиля Mercedes G320L при движении по улице 2-я Восточная выехал на встречную полосу в районе Октябрьского моста, допустив столкновение сначала с автомобилем KIA, а после с автомобилем Lifan, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

После столкновения у Мерседеса оторвало колесо, которое, отлетев, повредило автомобили Renault Logan и ВАЗ. В результате ДТП в больницу был доставлен водитель автомобиля KIA, мужчина 1968 г.р.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося массового ДТП.





Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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