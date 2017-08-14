Мерседес, выехав на встречку, разбил 4 автомобиля в Омске

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55» на Октябрьском мосту в Омске накануне вечером произошло
Согласно предварительным данным, около 23:30 часов неустановленный водитель автомобиля Mercedes G320L при движении по улице 2-я Восточная выехал на встречную полосу в районе Октябрьского моста, допустив столкновение сначала с автомобилем KIA, а после с автомобилем Lifan, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
После столкновения у Мерседеса оторвало колесо, которое, отлетев, повредило автомобили Renault Logan и ВАЗ. В результате ДТП в больницу был доставлен водитель автомобиля KIA, мужчина 1968 г.р.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося массового ДТП.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»