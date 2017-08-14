Мерседес, выехав на встречку, разбил 4 автомобиля в Омске

Согласно предварительным данным, около 23:30 часов неустановленный водитель автомобиля Mercedes G320L при движении по улице 2-я Восточная выехал на встречную полосу в районе Октябрьского моста, допустив столкновение сначала с автомобилем KIA, а после с автомобилем Lifan, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.