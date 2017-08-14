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Клещи покусали более 3 тысяч омичей, 1% заразился

14 августа 2017, 18:05
Клещи покусали более 3 тысяч омичей, 1% заразился

За 2017 год в связи с укусами клещей за помощью в медицинские учреждения обратились 3232 омича, в их числе 1011 детей.

Среди укушенных зафиксировано 17 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 1 случай – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В целях профилактики укусов клещей за текущий сезон обработано 2815.3 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области.

Напоминаем, в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, даже если удалось самостоятельно удалить насекомое с тела.

Главным средством защиты от укусов клещей является правильно подобранная одежда и обработка ее поверхности средствами, вызывающими паралич конечностей клещей, – акарицидными спреями. Важным является и осмотр тела с регулярностью в 15 минут, поскольку от момента попадания на человека и до укуса проходит в среднем 30 минут.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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