Клещи покусали более 3 тысяч омичей, 1% заразился

Главным средством защиты от укусов клещей является правильно подобранная одежда и обработка ее поверхности средствами, вызывающими паралич конечностей клещей, – акарицидными спреями. Важным является и осмотр тела с регулярностью в 15 минут, поскольку от момента попадания на человека и до укуса проходит в среднем 30 минут.