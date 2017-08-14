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14-летний мальчик ушел из дома и пропал

14 августа 2017, 16:04
Ребёнок объявлен в розыск.

Ведется поиск 14-летнего подростка, ушедшего из дома 11 августа около 11 часов утра.

За помощью в отделение полиции обратилась мама мальчика, сообщившая, что ее сын, Захезин Евгений, не вернулся домой.

Приметы ребенка: рост около 150 сантиметров, среднее телосложение, глаза голубые, волосы светлые.

В момент ухода из дома Евгений был одет в серую футболку, черные спортивные брюки и кроссовки.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают знакомых и друзей мальчика, ведут поиски в местах его возможного появления.

В случае владения информацией о местонахождении Захезина Евгения просьба сообщить в полицию по телефону 02 или 63-04-04.


Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

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