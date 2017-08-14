14-летний мальчик ушел из дома и пропал

Ведется поиск 14-летнего подростка, ушедшего из дома 11 августа около 11 часов утра.
За помощью в отделение полиции обратилась мама мальчика, сообщившая, что ее сын, Захезин Евгений, не вернулся домой.
Приметы ребенка: рост около 150 сантиметров, среднее телосложение, глаза голубые, волосы светлые.
В момент ухода из дома Евгений был одет в серую футболку, черные спортивные брюки и кроссовки.
В настоящее время сотрудники полиции опрашивают знакомых и друзей мальчика, ведут поиски в местах его возможного появления.
В случае владения информацией о местонахождении Захезина Евгения просьба сообщить в полицию по телефону 02 или 63-04-04.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»