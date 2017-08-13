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Знакомство с омичкой жителю Салехарда обошлось в 43 тысячи

13 августа 2017, 09:07
Личность подозреваемой установлена.

11 августа в районное отделение полиции Усть-Ишима обратился житель Салехарда с заявлением о хищении денег с его банковской карты.

В полиции мужчина пояснил, что в конце июля приехал в Усть-Ишим в отпуск, познакомился с девушкой. В один из дней мужчина дал своей новой знакомой банковскую карту, чтобы она купила спиртного, конечно, при этом указав пин-код от карты. Девушка ушла в магазин и больше уже не вернулась. Позже потерпевшему на телефон пришло смс-сообщение о том, что с банковского счета списана сумма - 43191 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть-Ишимскому району.

Сотрудники правоохранительных органов, проводя оперативно-разыскные мероприятия, установили магазины, в которых проходили оплаты с банковской карты потерпевшего, а записи камер видео-наблюдений и опрос продавцов магазинов позволили установить личность подозреваемой – ею оказалась местная жительница 1983 года рождения.


Позже женщина призналась, что потратила деньги с банковской карты салехардца на покупку золотых изделий, мебели, посуды и других предметов личного пользования.


В отношении омички возбуждено уголовное дело по статье 160 части 2 за присвоение и растрату, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


Отмечается, что девушка полностью возместила материальный ущерб, однако, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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