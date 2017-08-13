Знакомство с омичкой жителю Салехарда обошлось в 43 тысячи

В полиции мужчина пояснил, что в конце июля приехал в Усть-Ишим в отпуск, познакомился с девушкой. В один из дней мужчина дал своей новой знакомой банковскую карту, чтобы она купила спиртного, конечно, при этом указав пин-код от карты. Девушка ушла в магазин и больше уже не вернулась. Позже потерпевшему на телефон пришло смс-сообщение о том, что с банковского счета списана сумма - 43191 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Усть-Ишимскому району.