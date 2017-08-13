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Силовики захватили вооруженного омича, удерживающего мать и жену

13 августа 2017, 11:19
Переговоры длились час.

Житель города Тара во время конфликта с женой схватился за оружие, и, угрожая им, заперся в доме вместе с супругой и пожилой матерью. Женщина успела позвонить в полицию.


О необходимости в содействии задержания вооруженного злоумышленника в отдел вневедомственной охраны по Тарскому району сигнал поступил из органов полиции в пятницу вечером, 11 августа, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.


Как выяснилось, мужчина во время ссоры с женой схватил огнестрельное оружие и выстрелил дважды в окно. Напуганная женщина все же успела позвонить в полицию. В доме, где заперся вооруженный мужчина, находились жена и пожилая мать.


Прибыв на место, силовики совместно с полицейскими перекрыли все возможные пути отступления вооруженного мужчины и начали вести переговоры с ним через разбитое окно, куда дважды выстрелил злоумышленник. Около часа длились переговоры: силовики требовали добровольно сдать оружие и покинуть помещение. В итоге мужчина сам вышел и сдал заряженное ружье майору Росгвардии.


В настоящее время мужчина находится в отделении полиции. Из дома задержанного изъяты две единицы огнестрельного оружия.

Фото: uvoomsk.ru

Источник: ИА "Город55"



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