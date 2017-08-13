Две недели праздников в Омске

Кроме этого, омичам предоставляется возможность принять участие в праздничных мероприятиях, которые будут организованы различными организациями в этот период. Например, Центр этнокультурного развития приглашает на детский этнографический праздник, основная тема которого Яблочный Спас. Присутствующим расскажут, как наши предки отмечали этот православный праздник, а также угостят пирогами с яблоками.