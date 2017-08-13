Две недели праздников в Омске

На календаре последний месяц августа. В это время дачники убирают урожай на своих участках, а грибники и ягодники почти каждый день отправляются
Последний месяц лета богат на народные праздники. Август – месяц трех Спасов.
Августовские православные праздники давно приобрели общекультурные рамки и вышли за церковные рамки, и поэтому в Омске в это время пройдет масса мероприятий, приуроченных к празднованию трех Спасов – яблочного, медового и орехового, сообщает пресс-служба омской мэрии.
С 14 августа начинается Успенский пост: 19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, 29 августа церковь чтит Нерукотворный образ Христа Спасителя – именно эти церковные праздники и получили названия трех Спасов.
В день первого Спаса – Медового – во всех омских храмах произойдет освящение воды, меда. В этот день принято печь пироги с медом, блины с маком – благословляется употребление меда в пищу.
19 августа – время второго Спаса – Яблочного – можно использовать в пищу яблоки нового урожая, в церквах яблоки окропляются и освящаются.
По народным преданиям считается, что чем больше соберешь орехов, то тем больше будет радости в семье. К 19 августа в лесах поспевают орехи – наступает время третьего Спаса – Орехового, или Хлебного.
Все августовские праздники посвящены Спасителю и Пресвятой Богородице, в омских храмах пройдут торжественные литургии в честь каждого из них.
Так, 19 августа в 9 часов в Успенском кафедральном соборе митрополит Омский и Тарский Владимир совершит Торжественную литургию.
Кроме этого, омичам предоставляется возможность принять участие в праздничных мероприятиях, которые будут организованы различными организациями в этот период. Например, Центр этнокультурного развития приглашает на детский этнографический праздник, основная тема которого Яблочный Спас. Присутствующим расскажут, как наши предки отмечали этот православный праздник, а также угостят пирогами с яблоками.
КТОСы планируют отметить три Спаса по-своему: устроят чаепитие с пирогами, яблоками и свежим медом.
Фото: healthcare-buddy.com
Источник: ИА "Город55"