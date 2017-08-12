СМИ: Назаров — в Газпром, Голушко — в губернаторы, мэр — Фролов

Омская политика снова полнится живыми слухами. Самый яркий политик Омского региона может в ближайшее время возглавить региональное правительство. Как вы уже поняли, речь идет о депутате Госдумы Андрее Голушко.
В частности, ИА «
В общем и целом, 2017-й год в Омске проходит на политическом подъеме. Выборы мэра, выборы депутатов Горсовета... Еще и возможная схема верхушки власти региона.
Кстати, напомним, смена губернатора в Омской области активно обсуждалась политологами весной 2017 года. Проводилась даже параллель между загадочной травлей горожан
Источник: ИА «Город55»