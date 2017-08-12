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СМИ: Назаров — в Газпром, Голушко — в губернаторы, мэр — Фролов

12 августа 2017, 10:38
Перемены...

Омская политика снова полнится живыми слухами. Самый яркий политик Омского региона может в ближайшее время возглавить региональное правительство. Как вы уже поняли, речь идет о депутате Госдумы Андрее Голушко.

В частности, ИА «ОмскПресс» сообщает, что «в верхних эшелонах власти страны» перемены эти якобы уже одобрены. Если на этот раз слухи — не слухи, то и.о. руководителя администрации города Сергей Фролов в ближайшее время станет мэром Омска. Андрей Иванович займет главный кабинет в Правительстве Омской области. А Виктор Назаров? Согласно новой порции политических слухов, нынешнему губернатору предложили ответственный пост в Газпроме.

В общем и целом, 2017-й год в Омске проходит на политическом подъеме. Выборы мэра, выборы депутатов Горсовета... Еще и возможная схема верхушки власти региона.

Кстати, напомним, смена губернатора в Омской области активно обсуждалась политологами весной 2017 года. Проводилась даже параллель между загадочной травлей горожан химическими выбросами и этим эпохальным событием. Но пока весенние слухи не подтвердились. Подтвердятся ли летние?..



Источник: ИА «Город55»

#Новости#Политика#Город
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