СМИ: Назаров — в Газпром, Голушко — в губернаторы, мэр — Фролов

В частности, ИА « ОмскПресс » сообщает, что «в верхних эшелонах власти страны» перемены эти якобы уже одобрены. Если на этот раз слухи — не слухи, то и.о. руководителя администрации города Сергей Фролов в ближайшее время станет мэром Омска. Андрей Иванович займет главный кабинет в Правительстве Омской области. А Виктор Назаров? Согласно новой порции политических слухов, нынешнему губернатору предложили ответственный пост в Газпроме.