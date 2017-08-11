Знай свой ПИН-код

Напоминаем, в целях безопасности специалисты не рекомендуют хранить ПИН-код в письменном виде, а также не рекомендуют выбирать для ПИН-кода комбинации следующих цифр: дату рождения держателя карты или дату рождения его близких родственников; даты знаковых событий держателя карты, которые могут быть известны друзьям и знакомым; набор одинаковых цифр (например: 5555, 1111, 2222,); набор идущих подряд цифр (например: 1234, 3456, 6789).