Вспышка инфекции зафиксирована в детском лагере под Омском

— Уточнять надо в лагере, в УФСИН. Потому что это учреждение федерального подчинения, мы не уполномочены здесь комментировать. Все дети получают необходимую помощь, но каких-то подробностей нет… У меня нет полномочий, чтобы их говорить. Уточните у УФСИНа. Если они нам эти полномочия дадут, то мы будем давать комментарии.