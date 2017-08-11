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Вспышка инфекции зафиксирована в детском лагере под Омском

11 августа 2017, 15:03
Заболевшие госпитализированы.

Из детского лагеря «Зарница» под Омском двоих детей отправили в больницу с подозрением на опасное инфекционное заболевание. Пресс-служба УФСИН по Омской области (именно этому ведомству принадлежит оздоровительный лагерь) выложила краткую информацию о случившемся. По их данным, двое заболевших детей заразились до приезда в лагерь. В настоящее время в детском оздоровительном учреждении проходят карантинные и дезинфекционные мероприятия.

В пресс-службе регионального Минздрава ИА «Город55» отказались предоставить какие-либо подробности, сославшись на то, что они не уполномочены это делать.

— Уточнять надо в лагере, в УФСИН. Потому что это учреждение федерального подчинения, мы не уполномочены здесь комментировать. Все дети получают необходимую помощь, но каких-то подробностей нет… У меня нет полномочий, чтобы их говорить. Уточните у УФСИНа. Если они нам эти полномочия дадут, то мы будем давать комментарии.

В пресс-службе регионального УФСИН от дополнительных комментариев отказались, сказав, что вся информация выложена на их официальном сайте.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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