Вспышка инфекции зафиксирована в детском лагере под Омском

Из детского лагеря «Зарница» под Омском двоих детей отправили в больницу с подозрением на опасное инфекционное заболевание. Пресс-служба УФСИН по Омской области (именно этому ведомству принадлежит оздоровительный лагерь) выложила краткую информацию о случившемся. По их данным, двое заболевших детей заразились до приезда в лагерь. В настоящее время в детском оздоровительном учреждении проходят карантинные и дезинфекционные мероприятия.
В пресс-службе регионального Минздрава ИА «Город55» отказались предоставить какие-либо подробности, сославшись на то, что они не уполномочены это делать.
— Уточнять надо в лагере, в УФСИН. Потому что это учреждение федерального подчинения, мы не уполномочены здесь комментировать. Все дети получают необходимую помощь, но каких-то подробностей нет… У меня нет полномочий, чтобы их говорить. Уточните у УФСИНа. Если они нам эти полномочия дадут, то мы будем давать комментарии.
В пресс-службе регионального УФСИН от дополнительных комментариев отказались, сказав, что вся информация выложена на их официальном сайте.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"