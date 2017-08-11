В Омске с будущей станции метро требуют убрать «Вьетнамскую кухню»

Региональное Минимущество направило иск в арбитражный суд с требованием к предпринимателю – освободить незаконно занятый земельный участок.
Пресс-служба ведомства сообщила, что речь в заявлении идет об освобождении участка на улице Комарова, на котором в данный момент установлен павильон «Вьетнамская кухня».
По данным Минимущества земля, занятая объектом, числится в собственности области и, согласно имеющемуся разрешению, может быть использована только «для строительства станции метрополитена «Соборная» и притоннельных сооружений первого пускового участка первой линии Омского метрополитена».
Чиновники не раз направляли предпринимателю требование освободить участок в добровольном порядке. Однако, владелец павильона их проигнорировал. Поэтому в суд направлен иск о принудительном освобождении земли.
Как отметил руководитель регионального Минимущества Борис Смольников, самовольно занятая земля, в соответствии с Земельным кодексом, возвращается собственнику без возмещения затрат лицам, нарушившим закон.
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Источник: ИА "Город55"