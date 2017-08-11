Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске с будущей станции метро требуют убрать «Вьетнамскую кухню»

11 августа 2017, 17:09
Иск в суде.

Региональное Минимущество направило иск в арбитражный суд с требованием к предпринимателю – освободить незаконно занятый земельный участок.

Пресс-служба ведомства сообщила, что речь в заявлении идет об освобождении участка на улице Комарова, на котором в данный момент установлен павильон «Вьетнамская кухня».

По данным Минимущества земля, занятая объектом, числится в собственности области и, согласно имеющемуся разрешению, может быть использована только «для строительства станции метрополитена «Соборная» и притоннельных сооружений первого пускового участка первой линии Омского метрополитена».

Чиновники не раз направляли предпринимателю требование освободить участок в добровольном порядке. Однако, владелец павильона их проигнорировал. Поэтому в суд направлен иск о принудительном освобождении земли.

Как отметил руководитель регионального Минимущества Борис Смольников, самовольно занятая земля, в соответствии с Земельным кодексом, возвращается собственнику без возмещения затрат лицам, нарушившим закон.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20