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В Омске меняют работу светофора, все не успевали проезжать перекресток

11 августа 2017, 21:15
В Омске меняют работу светофора, все не успевали проезжать перекресток

Длительность работы запрещающего сигнала светофора для всех участников движения увеличена на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков.


Ранее работа светофора часто приводила к возникновению аварийно-опасных ситуаций, связанных с наездом на пешеходов, когда водители завершали движение уже на запрещающий сигнал.


Теперь транспорт, движущийся по проспекту Мира от улицы Нефтезаводская, успеет преодолеть перекресток, не пересекаясь с пешеходами, сообщает пресс-служба администрации города Омска.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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