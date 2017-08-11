В Омске меняют работу светофора, все не успевали проезжать перекресток

Длительность работы запрещающего сигнала светофора для всех участников движения увеличена на пересечении проспекта Мира и улицы Химиков.
Ранее работа светофора часто приводила к возникновению аварийно-опасных ситуаций, связанных с наездом на пешеходов, когда водители завершали движение уже на запрещающий сигнал.
Теперь транспорт, движущийся по проспекту Мира от улицы Нефтезаводская, успеет преодолеть перекресток, не пересекаясь с пешеходами, сообщает пресс-служба администрации города Омска.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»