Омича осудили за кражу экскаватора с нефтяного месторождения в Томске

Жителя Омска, похитившего экскаватор с нефтяного месторождения, приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
В марте 2016 года мужчина, работая вахтовым методом на территории Шингиского нефтяного месторождения Томской области, решил похитить многотонную машину при помощи автомобильного трала.
Погодные условия в регионе не позволили вывести экскаватор за пределы области, на момент совершения преступления зимнюю дорогу закрыли. Через месяц после похищения омич нашел покупателя и продал дорогостоящую технику за 1,3 миллиона рублей.
В связи с возвратом похищенного экскаватора суд приговорил омича к условному лишению свободы с испытательным сроком и запретом покидать постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции с обязательной ежемесячной регистрацией, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.
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Источник: ИА «Город55»