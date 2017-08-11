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Омича осудили за кражу экскаватора с нефтяного месторождения в Томске

11 августа 2017, 16:38
Омича осудили за кражу экскаватора с нефтяного месторождения в Томске

Жителя Омска, похитившего экскаватор с нефтяного месторождения, приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

В марте 2016 года мужчина, работая вахтовым методом на территории Шингиского нефтяного месторождения Томской области, решил похитить многотонную машину при помощи автомобильного трала.

Погодные условия в регионе не позволили вывести экскаватор за пределы области, на момент совершения преступления зимнюю дорогу закрыли. Через месяц после похищения омич нашел покупателя и продал дорогостоящую технику за 1,3 миллиона рублей.

В связи с возвратом похищенного экскаватора суд приговорил омича к условному лишению свободы с испытательным сроком и запретом покидать постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции с обязательной ежемесячной регистрацией, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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