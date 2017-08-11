Конкурс красоты, восточная вечеринка и огненное шоу в Омске

Впереди долгожданные выходные, и, несмотря на весьма
Итак, 12 августа пройдет празднование «Дня физкультурника». В течение дня горожан ждут спортивные мероприятия, которые начнутся в 10 утра с уличной зарядки по адресу улица Дианова, 14а, которую проведет министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Затем там же, в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет мастер-класс по плаванию и занятия в чудо-ботинках «Kangoo jumps».
В час дня начнется семейная эстафета с участием детей от 4 до 10 лет.
Спортивные мероприятия в рамках «Дня физкультурника» проведут и в ФОК на улице Конева, 85. В 10:45 начнутся любительские соревнования по волейболу, а в 11 часов – аквааэробика для всех желающих.
12 августа в 15 часов в ТЦ «Мега» состоится финал второго Ежегодного областного фестиваля моды и талантов «Я – Омич!» и конкурса красоты и моды «Мисс Омичка 2017».
12-13 августа в парке на Королева с 10 утра и до 21:00 пройдет семейный праздник, в рамках которого будут организованы бесплатные аттракционы для детей, мороженое, аквагрим и развлекательная программа. Гостей парка ждут научные шоу, мыльные пузыри, аниматоры и розыгрыши. На сцене выступят творческие вокальные и танцевальные коллективы. Вход для взрослых и детей старше 3-х лет платный.
12 августа на улице Чокана Валиханова с 17 до 19 часов омские муниципальные библиотеки представят экскурсионные маршруты города.
12 августа на площади у ТЦ «Фестиваль Сити» состоится «Большой фестиваль светошариков». Праздничная программа начнется в 21:10 и продлится до 21:45.
Для гостей исполнят восточные танцы девушки из Школы танцев «Хабиби», споют артисты студии «Звезда города». Вечер дополнят лирические композиции от местных исполнителей и балетный номер. В финале программы фестиваля огненное шоу и массовый запуск светящихся шаров в ночное небо.
12-13 августа в рамках городского проекта «Бархатный сезон» в 17 часов в сквере имени Дзержинского пройдут концерты Камерного ансамбля «Мюзет». Коллектив исполнит современные и классические джазовые композиции.
Редакция ИА «Город55» желает Вам отличных выходных!
Источник: ИА «Город55»