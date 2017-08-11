Конкурс красоты, восточная вечеринка и огненное шоу в Омске

12-13 августа в парке на Королева с 10 утра и до 21:00 пройдет семейный праздник, в рамках которого будут организованы бесплатные аттракционы для детей, мороженое, аквагрим и развлекательная программа. Гостей парка ждут научные шоу, мыльные пузыри, аниматоры и розыгрыши. На сцене выступят творческие вокальные и танцевальные коллективы. Вход для взрослых и детей старше 3-х лет платный.