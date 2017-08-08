Девушка с годовалым ребенком, пропавшая 2 дня назад, найдена в Омске

Об исчезновении в полицию сообщил родственник, по словам которого, молодая мама ушла с ребенком из дома и не вернулась.
В процессе поисков сотрудники полиции установили местонахождение девушки с малышом. Всё это время они находились в гостях у подруги разыскиваемой. Телефон, по словам омички, разрядился, и подходящей зарядки под рукой не было.
Следственные органы СК РФ по Омской области продолжают проводить проверку для выяснения подробных обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.
Тем временем в социальных сетях идет обсуждение возможных причин произошедшего. Омичи с подозрением отнеслись к факту внезапного исчезновения девушки с годовалым ребенком. Многие высказывают предположение, что причиной мог послужить разлад в семье, или противоправные действия в отношении женщины со стороны кого-то из близких.
Фото: соц. сети
Источник: ИА «Город55»