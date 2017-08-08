Город55
ГлавноеВсе новости

Девушка с годовалым ребенком, пропавшая 2 дня назад, найдена в Омске

8 августа 2017, 17:04
Ушла из дома и не вернулась.

Об исчезновении в полицию сообщил родственник, по словам которого, молодая мама ушла с ребенком из дома и не вернулась.

В процессе поисков сотрудники полиции установили местонахождение девушки с малышом. Всё это время они находились в гостях у подруги разыскиваемой. Телефон, по словам омички, разрядился, и подходящей зарядки под рукой не было.

Следственные органы СК РФ по Омской области продолжают проводить проверку для выяснения подробных обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

Тем временем в социальных сетях идет обсуждение возможных причин произошедшего. Омичи с подозрением отнеслись к факту внезапного исчезновения девушки с годовалым ребенком. Многие высказывают предположение, что причиной мог послужить разлад в семье, или противоправные действия в отношении женщины со стороны кого-то из близких.

Фото: соц. сети
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20