Омичку, забывшую о дочери на 4 года, отправили в колонию

На минувшей неделе по решению суда 42-летняя омичка отправилась на семь месяцев в колонию общего режима за то, что 4 года не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери.
Юлию передали в новую семью в возрасте 9 лет, когда ее мать, 42-летнюю Ларису Б. в 2013 году лишили родительских прав. На этом женщина посчитала свои ответственность и обязанности перед несовершеннолетним ребенком полностью прекращенными.
Лариса Б. продолжила вести асоциальный образ жизни, промышляя мелкими кражами и игнорируя возможность трудоустройства. Женщина была осуждена ни один раз, но возвращаться на путь исправления не собиралась.
Нерадивая мать на протяжении 4 лет не только не интересовалась благополучием ребенка, не делала подарков на праздники, но и избегала всяческих встреч, завидев Юлию на деревенской улице. Что и говорить об уплате алиментов опекунам на содержание несовершеннолетней дочери – не имея заработка, женщина за всё время не перевела ни копейки.
Несмотря на все усилия судебного пристава воззвать к материнским чувствам горе-родителя, Лариса не предприняла никаких попыток к исполнению своих прямых обязанностей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей».
Женщину осудили на три месяца лишения свободы. К наказанию прибавился неотбытый срок за ранее совершенное преступление. Таким образом, общее время, которое жительница Саргатского района Омской области проведет в заключении, составило 7 месяцев, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»