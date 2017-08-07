Омичку, забывшую о дочери на 4 года, отправили в колонию



Нерадивая мать на протяжении 4 лет не только не интересовалась благополучием ребенка, не делала подарков на праздники, но и избегала всяческих встреч, завидев Юлию на деревенской улице. Что и говорить об уплате алиментов опекунам на содержание несовершеннолетней дочери – не имея заработка, женщина за всё время не перевела ни копейки.