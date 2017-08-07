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Омичку, забывшую о дочери на 4 года, отправили в колонию

7 августа 2017, 14:34
Суд вынес приговор.

На минувшей неделе по решению суда 42-летняя омичка отправилась на семь месяцев в колонию общего режима за то, что 4 года не платила алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери.


Юлию передали в новую семью в возрасте 9 лет, когда ее мать, 42-летнюю Ларису Б. в 2013 году лишили родительских прав. На этом женщина посчитала свои ответственность и обязанности перед несовершеннолетним ребенком полностью прекращенными.


Лариса Б. продолжила вести асоциальный образ жизни, промышляя мелкими кражами и игнорируя возможность трудоустройства. Женщина была осуждена ни один раз, но возвращаться на путь исправления не собиралась.


Нерадивая мать на протяжении 4 лет не только не интересовалась благополучием ребенка, не делала подарков на праздники, но и избегала всяческих встреч, завидев Юлию на деревенской улице. Что и говорить об уплате алиментов опекунам на содержание несовершеннолетней дочери – не имея заработка, женщина за всё время не перевела ни копейки.


Несмотря на все усилия судебного пристава воззвать к материнским чувствам горе-родителя, Лариса не предприняла никаких попыток к исполнению своих прямых обязанностей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей».


Женщину осудили на три месяца лишения свободы. К наказанию прибавился неотбытый срок за ранее совершенное преступление. Таким образом, общее время, которое жительница Саргатского района Омской области проведет в заключении, составило 7 месяцев, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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