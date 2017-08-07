Омичка жалуется на свиней-соседей – швыряются окурками и бананами

На редакционный почтовый ящик ИА «Город55» [email protected] пришло письмо от неравнодушной жительницы Омска, которая обеспокоена отношением соседей к чистоте и благоустройству.
К письму приложены фотографии, на которых видны «стандартные» примеры отношения некоторых горожан к чистоте «под своим носом» - во дворе и на балконах и подоконниках соседей, живущих ниже. И почему подобное мы считаем обычным? При этом, говоря, что «вот у них, в Европе, чисто и красиво, а мы тут живем в …». Может, пора начать менять мир к лучшему с самого себя?
Итак, письмо жительницы Омска:
«Добрый день!
Живу в доме по адресу Звездова 132/2 (находится на общей территории в комплексе с домом 132/1). Двор огорожен, есть охрана.
На сегодняшний день на 10-летии это самый лучший, самый с любовью ухоженный двор и дома. О чем говорит каждодневное желание жильцов из других дворов контрабандно зайти и полюбоваться красотой, современным дизайном. Приятно возвращаться домой и порой за территорию двора не хочется выходить. Очень повезло с Управляющей компанией Берег-3.
Благодаря тяжелому, кропотливому, каждодневному труду специалистов компании по благоустройству придомовой территории и дома, на территории всегда чисто и аккуратно. Перед днем города специалисты компании обновили побелку, пропололи цветы, скосили газоны.
А вот так по мнению соседки с верхнего этажа – скромной девушки (номер квартиры […]) – должен быть украшен к дню города слив на лоджиях […] и площадка перед лоджией, и офисом управляющей компании. Фото сделано из квартиры […] с […] этажа в 07:05 часов утра 05 августа 2017 года.
Виды при открытии окна лоджии на «украшенный» (окурки, пепел по всей длине, плевки, объедки бананов) слив лоджии.
Виды сверху на «украшенную» площадку перед лоджией с разбросанными тапками, кожурой от бананов и пластиковой бутылкой:
Примечание: текст обращения дан частично, пока без указания точного адреса «неаккуратной соседки». Наблюдаем несколько дней – если мусор не будет прибран, и вот такое «свинство» продолжится, публикуем обращение без купюр с «именами-фамилиями».
Уважаемая «Скромная девушка» - найдите время оперативно устранить вышеуказанные нюансы вашей личной жизнедеятельности. И постарайтесь не повторять подобное впредь.
Источник: ИА «Город55»