Омичка жалуется на свиней-соседей – швыряются окурками и бананами



К письму приложены фотографии, на которых видны «стандартные» примеры отношения некоторых горожан к чистоте «под своим носом» - во дворе и на балконах и подоконниках соседей, живущих ниже. И почему подобное мы считаем обычным? При этом, говоря, что «вот у них, в Европе, чисто и красиво, а мы тут живем в …». Может, пора начать менять мир к лучшему с самого себя?



Итак, письмо жительницы Омска:



«Добрый день!