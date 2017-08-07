Чем занимался президент Путин в Сибири - 47-минутное видео

Накануне пресс-служба администрации президента РФ разместила на официальном сайте Кремля полную версию поездки президента в Тыву 1-3 августа. Как отмечается, глава государства побывал в тайге, порыбачил на озерах, занимался подводной охотой, передвигался на лодках, квадроциклах, совершал пешие переходы по горной местности.
Российского лидера на отдыхе сопровождали миснистр оборонв Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин, глава Тывы Шолбан Кара-оол.
Как сообщают, президент занимался подводной охотой с маской и трубкой, в специальном гидрокостюме. На маску была закреплена видеокамера. Видеоматериалы с нее, а также с квадрокоптера, размещены на сайте в полном объёме.
Продолжительность короткой версии записи 5 минут, полной – 47 минут.
Фото, видео: kremlin.ru
Источник: ИА "Город55"