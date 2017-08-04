Город55
ГлавноеВсе новости

Дома, от которых отказались частные УК, отдадут мэрии Омска

4 августа 2017, 11:16
Новые инициативы.

Накануне в Омске состоялся форум единороссов посвященный проблемам жилищно-коммунального комплекса. В нем участвовали депутаты Горсовета, специалисты в области ЖКХ, чиновники и общественники. На встрече обсуждались вопросы капитального ремонта жилых домов, начисления ОДН по нормативам, утилизации коммунальных отходов, работа управляющих компаний.

Один из участников форума, кандидат в депутаты Горсовета Инна Гомолко внесла три инициативы. Первое предложение касается создания муниципальной управляющей компании, которая бы занималась «брошенными домами». То есть теми, от которых по каким-то причинам отказались частные управляющие компании.

— Предлагаю создать такую организацию, что бы она была некой страховкой для брошенных домов.

Втрое предложение – инициировать создание, по аналогии с проектом «Дороги России», новой федеральной программы «Ливневки России». Как заметила Гомолко, особенно остра проблема с отсутствием ливневок на Левобережье: «Там новые микрорайоны построены, и там невозможно проехать на автомобиле, мы глохнем даже на джипах».

Еще один вопрос – кронирование крупномерных деревьев. Без специальной программы его в Омске вряд ли удастся решить (стоимость кронирования одного дерева около 7-8 тысяч рублей ). «Проблема касается всего города. Должен быть создан проект, который бы позволил проводить софинансирование и решать эту проблему».

Стоит добавить ,что всего на форуме озвучено 27 предложений, касающихся жилищно-коммунальной сферы, все они будут внесены в программу «Единой России».


Источник: ИА "Город55"

#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20