Дома, от которых отказались частные УК, отдадут мэрии Омска

Еще один вопрос – кронирование крупномерных деревьев. Без специальной программы его в Омске вряд ли удастся решить (стоимость кронирования одного дерева около 7-8 тысяч рублей ). «Проблема касается всего города. Должен быть создан проект, который бы позволил проводить софинансирование и решать эту проблему».