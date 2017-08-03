У метромоста из Иртыша достали труп, пролежавший там около суток

Как стало известно ИА «Город55», 2 августа около 17 часов в отделение УМВД поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на берегу Иртыша в районе метромоста.
Приблизительно в 10 часов вечера сотрудники полиции совместно со спасателями МЧС извлекли мужчину из реки. При осмотре поверхности тела внешних следов насильственной смерти обнаружено не было.
По предварительным данным, мужчина пролежал в воде около суток. В настоящее время тело отправлено в морг для выяснения причины смерти, рассказал редакции пресс-секретарь УМВД РФ по Омской области.
Источник: ИА «Город55»