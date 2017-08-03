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У метромоста из Иртыша достали труп, пролежавший там около суток

3 августа 2017, 14:14
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Как стало известно ИА «Город55», 2 августа около 17 часов в отделение УМВД поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на берегу Иртыша в районе метромоста.


Приблизительно в 10 часов вечера сотрудники полиции совместно со спасателями МЧС извлекли мужчину из реки. При осмотре поверхности тела внешних следов насильственной смерти обнаружено не было.


По предварительным данным, мужчина пролежал в воде около суток. В настоящее время тело отправлено в морг для выяснения причины смерти, рассказал редакции пресс-секретарь УМВД РФ по Омской области.


Напомним, что ранее ИА «Город55» рассказывал о «странной находке» омичей на пляже у моста.


Источник: ИА «Город55»

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