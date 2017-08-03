На SIM-2017 в Омске ждут черного коня

Организаторы Международного марафона SIM-2017 уверены, что в соревнованиях примет участие огромное количество бегунов из Омска, а также по приглашению в наш город для участия в масштабном спортивном мероприятии приедут десятки спортсменов из самых различных регионов России. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал Михаил Кульков, координатор элитных спортсменов SIM-2017.
По словам Кулькова, в этом году возникла большая сложность с приглашением профессиональных спортсменов в Омск, потому что дата проведения Международного сибирского марафона совпала со сроками проведения других спортивных мероприятий, где элитные спортсмены принимают участие, например, в эти же дни проходит марафон в Екатеринбурге, а также омский марафон пересекается с чемпионатом России среди МВД по служебному биатлону и кроссу.
Но, несмотря на эти трудности, организаторам все же удалось пригласить в Омск Максима Никольникова, серебряного призера прошлого года; Андрея Леймана, серебряного призера чемпионата России в беге по марафону в 2013 году, который поборется за звание победителя SIM-2017; Юрия Тарасова – спортсмена из Новосибирска, мастера спорта и, как отметил Кульков, которому не составит труда преодолеть омскую трассу; Сергея Зырянова из Москвы, активно стартовавшего в США на различных марафонах и пробегах, так как он не входит в число тех спортсменов, которым запрещено участвовать в международных стартах; Владимира Бурзака – ультрамарафонца, чемпиона Европы в команде на 100 километров.
«На дистанцию полумарафона выйдет Игорь Максимов, который в прошлом году победил в чемпионате России в беге на 15 километров, он также является чемпионом Универсиады-2015», - сказал Кульков.
Среди женщин примет участие Ирина Юманова, в прошлом году она заняла третье место на сибирском международном марафоне. Еще одной бегуньей станет Наталья Тарасова, мастер спорта международного класса, на счету Натальи победа в омском весеннем полумарафоне, также Тарасова - победительница Рождественского полумарафона этого года. Оксана Акименкова, мастер международного спорта из Подольска, призер Кубка России по марафону, призер марафона «Белые ночи-2014». И, наконец, омичка Нина Поднебесная выйдет на марафонскую дистанцию. Нина - победительница марафона «Два океана», дистанция которого составляет 56 километров. «В этом году в Омске состоится дебют еще одной омички Асели Сигнаевой. Думаю, стоит посмотреть и поболеть за нашу дебютантку», - отметил Кульков.
В этом году Ковалева Марина не побежит марафонскую дистанцию, увидеть ее можно будет на полумарафоне. Также на эту дистанцию выйдет Седова Елена, чемпионка России в беге на 10000 метров в 2017 году.
Михаил Кульков: «В каждой категории мы пригласили по 4 спортсмена. Многие бегуны-марафонцы достаточно суеверные люди и, возможно, в Омск еще кто-то приедет, о ком мы не знаем - черная лошадка. Почему я сказал черная лошадка, потому что в Польше так обычно говорят – черный конь».
Источник: ИА "Город55"