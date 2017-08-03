На SIM-2017 в Омске ждут черного коня

Организаторы Международного марафона SIM-2017 уверены, что в соревнованиях примет участие огромное количество бегунов из Омска, а также по приглашению в наш город для участия в масштабном спортивном мероприятии приедут десятки спортсменов из самых различных регионов России. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал Михаил Кульков, координатор элитных спортсменов SIM-2017.



По словам Кулькова, в этом году возникла большая сложность с приглашением профессиональных спортсменов в Омск, потому что дата проведения Международного сибирского марафона совпала со сроками проведения других спортивных мероприятий, где элитные спортсмены принимают участие, например, в эти же дни проходит марафон в Екатеринбурге, а также омский марафон пересекается с чемпионатом России среди МВД по служебному биатлону и кроссу.