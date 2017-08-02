Десантников не пускают в фонтаны Омска

Сегодня в нашем городе широко отмечают День ВДВ. По улицам Омска разъезжают автомобили с флагами воздушно-десантных войск. Их активно поддерживают звуковыми сигналами другие водители.
В парках, у фонтанов, собираются группы людей в тельняшках, также с флагами. Ранее, напомним, против традиции купаться десантникам в фонтанах
Однако сегодня днем, группу десантников в сквере имени Дзержинского в фонтан не пустил строгий, но вежливый, сотрудник полиции.
Кстати, традицию купания в фонтанах на День ВДВ связывают с другим важным праздником – Днем Ильи Пророка. Кстати, Илья Пророк является еще и покровителем города Омска.
И третье – Ильин день, 2 августа, в России считают концом лета. После этого дня в открытых водоемах уже не купаются. Так, может, все же разрешить десантникам соблюсти традицию? В Омске не один фонтан – места хватит всем.
Источник: ИА «Город55»