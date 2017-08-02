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Десантников не пускают в фонтаны Омска

Десантников не пускают в фонтаны Омска

2 августа 2017, 15:45
Традиция в день ВДВ.

Сегодня в нашем городе широко отмечают День ВДВ. По улицам Омска разъезжают автомобили с флагами воздушно-десантных войск. Их активно поддерживают звуковыми сигналами другие водители.


В парках, у фонтанов, собираются группы людей в тельняшках, также с флагами. Ранее, напомним, против традиции купаться десантникам в фонтанах не возражал нынешний глава Омска Сергей Фролов.

Однако сегодня днем, группу десантников в сквере имени Дзержинского в фонтан не пустил строгий, но вежливый, сотрудник полиции.


Кстати, традицию купания в фонтанах на День ВДВ связывают с другим важным праздником – Днем Ильи Пророка. Кстати, Илья Пророк является еще и покровителем города Омска.


И третье – Ильин день, 2 августа, в России считают концом лета. После этого дня в открытых водоемах уже не купаются. Так, может, все же разрешить десантникам соблюсти традицию? В Омске не один фонтан – места хватит всем.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Город
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