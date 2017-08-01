Подозрительного водителя обнаружили за рулем маршрутки в Омске

Прошлым утром в Омске сотрудники ДПС остановили автобус № 381, следующий по маршруту «Ермак – Новостройка», водителя которого заподозрили в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.
«Подозрительный» мужчина на тот момент перевозил восьмерых пассажиров и отказался пройти тест на состояние алкогольного опьянения. В связи с этим в отношении него начали делопроизводство по части 1 статьи 12,26 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В настоящее время водитель снят с маршрута и отстранен от управления транспортным средством.
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой ту же административную ответственность, что и управление транспортным средством в нетрезвом виде – лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Источник: ИА "Город55"