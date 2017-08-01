Подозрительного водителя обнаружили за рулем маршрутки в Омске



Отказ от освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой ту же административную ответственность, что и управление транспортным средством в нетрезвом виде – лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

