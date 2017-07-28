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Скелет человека обнаружен в лесу под Омском

28 июля 2017, 15:12
Личность мужчины установит экспертиза.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 26 июля в лесу найден скелет мужчины, которого разыскивали родственники. Предположительно, останки могут принадлежать жителю деревни Сергеевка Оконешниковского района, который ушел из дома некоторое время назад и пропал.


В Калачинском межрайонном следственном отделе СУ СК России ИА «Город55» информацию о найденном скелете человека подтвердили и сообщили следующее:


«Принадлежит ли скелет именно тому пропавшему человеку, выяснит назначенная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время экспертиза уже проводится».


Стоит отметить, что практически о подобном инциденте ИА «Город55» сообщало ранее, когда в Азовском районе фермер на своем поле наткнулся на мумифицированные человеческие останки. Как и в данном случае, следователи работают над установлением личности человека.

Фото: freebigpictures.com
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
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