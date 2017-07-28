Скелет человека обнаружен в лесу под Омском

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 26 июля в лесу найден скелет мужчины, которого разыскивали родственники. Предположительно, останки могут принадлежать жителю деревни Сергеевка Оконешниковского района, который ушел из дома некоторое время назад и пропал.