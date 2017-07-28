Скелет человека обнаружен в лесу под Омском

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 26 июля в лесу найден скелет мужчины, которого разыскивали родственники. Предположительно, останки могут принадлежать жителю деревни Сергеевка Оконешниковского района, который ушел из дома некоторое время назад и пропал.
В Калачинском межрайонном следственном отделе СУ СК России ИА «Город55» информацию о найденном скелете человека подтвердили и сообщили следующее:
«Принадлежит ли скелет именно тому пропавшему человеку, выяснит назначенная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время экспертиза уже проводится».
Стоит отметить, что практически о подобном инциденте ИА «Город55» сообщало ранее, когда в Азовском районе фермер на своем поле наткнулся на
Фото: freebigpictures.com
Источник: ИА «Город55»