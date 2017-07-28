Фестиваль красок, автоквест и свободные танцы в Омске



Итак, 29 июля, с 11 до 22 часов на Зеленом острове пройдет День Омича . Территория парка будет поделена на тематические улицы, каждая из которых предложит гостям разнообразные развлечения. На сцене "Фестивальной площади" устроят праздничный концерт с выступлением талантливых омичей. На улице 8 Марта пройдут мастер-классы от стилиста. Проверить свою смекалку, участвуя в квестах, можно будет в "Нобелевском тупике". Приверженцы спорта и владельцы собак найдут интересным посещение "Олимпийской деревни" и "Зоологической улицы". Культурные традиции и особенности нашего многонационального города в народных играх и развлечениях представят на "Площади Единства". А в "Танцевальном квартале" все желающие смогут присоединиться или просто посмотреть, как гости праздника устанавливают рекорд на самый массовый танец.