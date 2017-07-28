Фестиваль красок, автоквест и свободные танцы в Омске

Осталась всего неделя до главных городских мероприятий, посвященных празднованию Дня города. В преддверии праздников на эти выходные – 29 и 30 июля - в рамках предстоящих торжеств, для омичей и гостей города подготовили много интересных событий.
Итак, 29 июля, с 11 до 22 часов на Зеленом острове пройдет
С полудня до 18 часов Краеведческий музей также приглашает гостей провести «День Омича в Краеведческом музее». Во время мероприятия посетителям представят масштабный исторический проект «Сибирский град Петров», в котором расскажут историю края со времен похода Ермака. В залах музея пройдет несколько мастер-классов по лепке, плетению и креативному фото, а также квест и научное шоу. В завершение мероприятия пройдет открытый городской бал «Волшебный вальс».
В этот же день в Музейном комплексе воинской славы, где представлена боевая техника времен Великой Отечественной войны, организуют интерактивную игру «Фронтовое письмо». Начало квеста запланировано на 12 часов дня. На территории комплекса устроят праздничный концерт, посвященный многонациональным жителям Омска. Так же гостям предложат сфотографироваться в образе светской дамы или средневекового рыцаря.
В рамках празднования Дня города, в субботу, состоится молодежный автоквест «Если звезды зажигают, значит…». Первичная регистрация 15 команд-участников начнется в 10 утра по адресу ул.Челюскинцев, угол Арсеньева 63, ориентир – АЗС. Старт состязания в 11 часов. Команда, которая быстрее всех выполнит предложенные задания и финиширует первой, будет объявлена победителем. Чтобы избежать споров, организаторы подготовили для каждой команды отдельный маршрутный лист. Задания у всех одинаковые, изменен только порядок локаций.
Вечером, в 18:30 в сквере им. Дзержинского, напротив Администрации города всех желающих приглашают принять участие в совместном мероприятии школы социальных танцев «TU SALSA» и городского проекта «Свободные Танцы». Мастера пластики выступят перед гостями и научат танцевать новичков.
В воскресенье, 30 июля город так же приготовил ряд интересных мероприятий.
Любители азартных зрелищ оценят соревнования по водно-моторному спорту. В акватории Иртыша с 12 до 15 часов пройдет 2 этап Чемпионата и первенства города Омска по данному виду спорта. Адрес для ориентира: ул. 3-я Островская, 2д.
В Парке им. 30 лет ВЛКСМ пройдет праздничная программа «Семь футов под килем», посвящена Дню Военно-морского флота РФ. Концертная программа от творческих коллективов, аттракционы и всеобщее веселье ждут гостей праздника. Начало мероприятия в 15 часов.
В это же время стартует фестиваль красок «Sorry mama» на Пиратском острове. Для желающих раскрасить свои тела во все цвета радуги под современные музыкальные композиции вход на фестиваль свободный.
Не менее интересное мероприятие – уже шестая традиционная выставка беспородных собак «Крутой дворянин», которое начнется на стадионе «Динамо» в 12 часов. Областной центр спортивно-служебного собаководства совместно с Благотворительным центром «Радуга» устроят соревнования между собаками по шуточным номинациям: «Самый большой», «Самый пятнистый», «Самый длинный», «Самый умный». Участников ждут ценные призы и подарки, а зрителей – показательные выступления, лотерея и эстафеты. Стоит отметить, что мероприятие пройдет в поддержку больного ребенка. Все вырученные средства направят на лечение Максима Реенгарда, сироты из Омской области.
Источник: ИА «Город55»