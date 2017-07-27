Вице-спикер Госдумы поможет тяжелобольной омской девочке

Сегодня, 27 июля, в общественной приемной Единой России прошел прием омичей. Вел его заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. По его словам, он надеется, что удастся помочь всем обратившимся.
Одна из обратившихся попросила помочь с дорогостоящим лечением ее дочери. Девочка больна очень редким заболеванием и может умереть во сне, чтобы ее спасти – требуется операция. Депутат отметил, что это дорогостоящая процедура, «но есть благотворительные организации, которые помогают в проведении таких операций». «Я сам в такой организации много лет участвую . Называется она «Под флагом добра».
Был и вопросы общего характера. Один из обратившихся поинтересовался, почему у нас есть программа «Сельский доктор», которая помогает молодым врачам, приезжающим работать на село, но нет аналогичной программ помогающей сельским фельдшерам.
- Стоит подумать о такой специальной программе, пока на уровне Омской области. Там не такие большие средства нужны на обзаведение жильем для молодых семей фельдшеров. А в принципе можно сделать такую программу российскую, в целом для всей страны, как для врачей, - сказал после приема депутат.
Добавим, вице-спикер Госдумы Александр Жуков находится в Омске с двухдневным визитом. Накануне, он присутствовал на открытии современного кинотеатра в Тюкалинске. Сегодня В Омске он посетит хоккейную академию «Авангарда». Также примет участие в общегородском форуме «Бюджет города: прошлое, настоящее, будущее».
Источник: ИА "Город55"