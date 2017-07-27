Вице-спикер Госдумы поможет тяжелобольной омской девочке

Одна из обратившихся попросила помочь с дорогостоящим лечением ее дочери. Девочка больна очень редким заболеванием и может умереть во сне, чтобы ее спасти – требуется операция. Депутат отметил, что это дорогостоящая процедура, «но есть благотворительные организации, которые помогают в проведении таких операций». «Я сам в такой организации много лет участвую . Называется она «Под флагом добра».