Город55
ГлавноеВсе новости

Вице-спикер Госдумы поможет тяжелобольной омской девочке

27 июля 2017, 14:06
Прием граждан.

Сегодня, 27 июля, в общественной приемной Единой России прошел прием омичей. Вел его заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. По его словам, он надеется, что удастся помочь всем обратившимся.

Одна из обратившихся попросила помочь с дорогостоящим лечением ее дочери. Девочка больна очень редким заболеванием и может умереть во сне, чтобы ее спасти – требуется операция. Депутат отметил, что это дорогостоящая процедура, «но есть благотворительные организации, которые помогают в проведении таких операций». «Я сам в такой организации много лет участвую . Называется она «Под флагом добра».

Был и вопросы общего характера. Один из обратившихся поинтересовался, почему у нас есть программа «Сельский доктор», которая помогает молодым врачам, приезжающим работать на село, но нет аналогичной программ помогающей сельским фельдшерам.

- Стоит подумать о такой специальной программе, пока на уровне Омской области. Там не такие большие средства нужны на обзаведение жильем для молодых семей фельдшеров. А в принципе можно сделать такую программу российскую, в целом для всей страны, как для врачей, - сказал после приема депутат.

Добавим, вице-спикер Госдумы Александр Жуков находится в Омске с двухдневным визитом. Накануне, он присутствовал на открытии современного кинотеатра в Тюкалинске. Сегодня В Омске он посетит хоккейную академию «Авангарда». Также примет участие в общегородском форуме «Бюджет города: прошлое, настоящее, будущее».

Источник: ИА "Город55"

#Здоровье#Интервью#Политика#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31